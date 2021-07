Meteo | Previsioni per mercoledì 7 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4477m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Apice quest'oggi della nuova rimonta dell'anticiclone africano. Stabile e soleggiato pur con cieli ‘sporcati’ da velature specie sulla Romagna e verso sera; qualche addensamento dall'Appennino verso la pianura emiliana. Caldo intenso, punte di 37-38°C tra modenese, bolognese, ferrarese e imolese; diversi gradi in meno sui litorali ma afa alle stelle. Caldo e afa anche di sera. Venti fino a moderati inizialmente tra Sud e Sudovest, in rotazione e rinforzo tra Est e Sudest dal pomeriggio a partire dalle coste. Mare poco mosso o localmente mosso dal pomeriggio.

Previsioni a cura di 3b Meteo