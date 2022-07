Meteo | Previsioni per giovedì 7 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3833m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Giugne aria progressivamente più fresca da Nord, grazie all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre che sostituirà temporaneamente quello africano. Questo comporterà qualche rovescio o temporale in più sull'Appennino nel pomeriggio, ma dalla sera e nella notte successiva anche in pianura, specie tra Est Emilia e Romagna; non esclusi fenomeni anche di forte intensità. Temperature in calo specie dalla sera, ma clima ancora caldo. Venti a regime di brezza termica con rinforzi pomeridiani da Est. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo