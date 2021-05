Meteo | Previsioni per venerdì 7 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2854m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

In regione

Correnti occidentali continuano a scorrere sulle regioni del Nord Italia alimentando una certa variabilità atmosferica. Non escluso infatti qualche piovasco lungo la dorsale appenninica nelle ore diurne, specie a confine con la Toscana, isolatamente anche sulle pianure lungo il Po. Massime in lieve ulteriore ascesa su valori molto miti, con picchi di 23-26°C in pianura. Venti moderati meridionali con rinforzi di Garbino specie tra Appennino romagnolo e coste. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

