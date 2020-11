Meteo | Previsioni per sabato 7 novembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3373m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Situazione in Emilia-Romagna

Alta pressione in ulteriore rinforzo per una giornata pienamente assolata su tutta l'Emilia Romagna. Qualche residuo addensamento probabile al mattino sul piacentino con foschie possibili lungo il Po, locali banchi di nebbia specie su alto parmense e zona di Mirandola; successivo sviluppo di qualche cumulo al pomeriggio sull'Appennino. Temperature in calo nei valori minimi, localmente sotto i 6-7°C in pianura; massime stabili o in lieve ascesa. Venti deboli variabili, salvo residui rinforzi di Maestrale sulla Romagna e sull'Adriatico, che risulterà da mosso a poco mosso entro fine giornata.

Previsioni a cura di 3b Meteo

