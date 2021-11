Meteo | Previsioni per domenica 7 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Domenica che vedrà tempo ancora incerto sull'Emilia Romagna: la giornata trascorrerà infatti con cieli da nuvolosi a irregolarmente nuvolosi, con possibilità anche per qualche pioggia in genere di debole intensità tra notte e prime ore del mattino, specie sui settori centro-orientali della regione. Durante il pomeriggio qualche apertura interessa l'Emilia, mentre sulla Romagna sarà maggiore la nuvolosità. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo