Meteo | Previsioni per mercoledì 7 ottobre

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2593m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

La pressione torna a diminuire sotto la spinta di correnti più umide e instabili occidentali che determina una giornata all'insegna della spiccata variabilità con possibilità di piogge nella prima parte della giornata su Emilia orientale e Romagna. Meglio sul resto dell'Emilia, entro il pomeriggio anche sulla Romagna con ampi rasserenamenti in avanzamento da Ovest. Temperature senza variazioni rilevanti, massime intorno ai 20-22°C in Emilia, Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare mosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni a cura di 3B Meteo.

Gallery