Meteo | Previsioni per giovedì 7 ottobre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. deboli piogge serali, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2132m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Vortice ciclonico in azione sull'Italia, rinnoverà condizioni di maltempo specie sulla Romagna con piogge diffuse e a tratti insistenti specie sul Riminese. Accumuli consistenti sull'Appennino romagnolo. Giornata più asciutta sull'Emilia, seppur con nuvolosità irregolare. Bel tempo altrove con ampi spazi soleggiati. Temperature in ulteriore calo, con clima prettamente autunnale. Venti tesi di Grecale, specie in Romagna. Mare molto mosso.

