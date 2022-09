Meteo | Previsioni per mercoledì 7 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4098m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Pressioni medio-alte, garanti di un avvio di giornata discreto, lasciano spazio ad aria più umida atlantica responsabile di maggiore variabilità dal pomeriggio, con occasione per qualche occasionale rovescio o temporale, più probabile sull'Appennino ma isolatamente non escluso anche in pianura entro sera. Temperature stabili o in lieve calo, clima abbastanza caldo e afoso con punte di 30-31°C al pomeriggio nelle aree soleggiate. Venti deboli o moderati inizialmente occidentali, poi a regime di brezza. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo