Meteo | Previsioni per domenica 8 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4277m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Sull'Emilia Romagna avremo ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato, fatto salvo maggiori annuvolamenti attesi in mattinata sull'Emilia. Nel corso del pomeriggio atteso il transito di nubi alte e stratiformi, non in grado di portare alcuna precipitazione. Caldo in ulteriore intensificazione, temperature che toccheranno punte di 36-37°C in pianura. Venti sostenuti da SO. Mare mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo