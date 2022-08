Meteo | Previsioni per lunedì 8 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 31mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3721m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Tra notte e mattino entra un vortice ciclonico in quota responsabile di rovesci e temporali sparsi sull'Emilia, localmente forti, occasionalmente non esclusi anche sulla Romagna. Segue un pomeriggio discreto su coste e pianure, mentre in Appennino si innescheranno nuovi focolai temporaleschi, che potranno localmente sconfinare ancora una volta sulle pianure entro le ore preserali, ma assai localizzati, specie tra Modenese, Bolognese e sulla Romagna interna. Temperature in calo, caldo estivo ma non eccessivo con massime entro i 30-32°C, fresco al mattino. Venti fino a moderati dapprima da Ovest-Nordovest al mattino, poi in prevalenza orientali o da Nordest. Previsioni a cura di 3b Meteo.