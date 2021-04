Meteo | Previsioni per giovedì 8 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Bel tempo prevalente sull'Emilia Romagna, grazie alla rimonta dell'alta pressione, con qualche nuvola nelle ore diurne. Clima ancora molto freddo specie tra notte e primo mattino con rischio di gelate diffuse anche sulle aree di pianura. Massime in ripresa di qualche grado nel corso del pomeriggio. Venti in attenuazione, mare da mosso a poco mosso.

