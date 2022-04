Meteo | Previsioni per venerdì 8 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2859m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in regione

Tese correnti da Ovest-Sudovest investono l'Emilia Romagna. Giornata tra sole e nubi sparse o irregolari, più addensate sui crinali appenninici a confine con la Toscana dove sarà possibile anche qualche isolata pioggia. Netto rialzo termico, punte di oltre 22-24°C e vento teso, a tratti forte e rafficato di Garbino, in particolare sull'entroterra romagnolo. Mare tra poco mosso e mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo