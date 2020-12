Meteo | Previsioni per martedì 8 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 20.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1704m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Una nuova circolazione depressionaria dal Nord Atlantico raggiunge l'Emilia Romagna apportando maltempo con piogge diffuse e neve in Appennino fino a quote di 400-800m sui settori occidentali, oltre i 1000m su quelli centro-orientali. Possibilità al primo mattino di qualche fiocco misto alla pioggia anche sulle Pianure emiliani più occidentali. Qualche pausa asciutta a metà giornata tra est Emilia e Romagna ma con tendenza a nuovo peggioramento entro sera. Fenomeni poi in esaurimento la notte sulla Romagna. Temperature in calo, specie in Emilia e in quota. Venti moderati in prevalenza da NO. Mari molto mossi.

Previsioni grazie a 3B Meteo

