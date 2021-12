Meteo | Previsioni per mercoledì 8 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. nubi ma senza fenomeni in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1595m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

L'affondo di una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico, colma di aria fredda di matrice polare, verso il Mediterraneo centro-occidentale porta un nuovo peggioramento del tempo sull'Emilia Romagna. Piogge anche a carattere di rovescio dapprima sull'Emilia, in estensione anche alla Romagna entro il pomeriggio, seguite da una progressiva attenuazione serale. La presenza di aria fredda favorirà nevicate anche in pianura sul piacentino e sull'ovest parmense, con accumuli fino a 5-15cm; neve anche a Parma dal pomeriggio. Pioggia prevalente sulle pianure dal reggiano verso est. In Appennino quota neve in temporaneo rialzo invece sin oltre i 1500-1700m, eccetto che su quello piacentino dove si manterrà sotto i 1000m; possibile gelicidio sulla Val Taro e zona di Langhirano. Temperature in calo nei massimi sull'Emilia, in genere non oltre i 2-3°C, temporaneo rialzo invece in Romagna. Venti in rinforzo da Sudest su coste e Romagna, da Sud sull'Appennino in quota, inizialmente orientali sulle pianure emiliane, in rotazione serale da Ovest. Mare inizialmente poco mosso, ma con moto ondoso in repentino aumento.

