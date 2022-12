Meteo | Previsioni per giovedì 8 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1593m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Correnti artiche in discesa dal Nord Europa alimentano una circolazione depressionaria sulla Penisola iberica. Una nuova perturbazione si avvicina al Nord Italia a fine giornata con tendenza al peggioramento sull'Emilia Romagna e piogge in intensificazione. Clima che rimane umido e freddo. Neve a quote medio-alte sulla dorsale appenninica.

Previsioni a cura di 3b Meteo