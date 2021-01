Meteo | Previsioni per venerdì 8 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 580m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'emilia-Romagna

Correnti umide e fredde occidentali continuano a investire il nostro Paese, rinnovando molte nubi nella prima parte della giornata con ancora il rischio di qualche fenomeno al mattino sulla Romagna, nevoso a quote di bassa collina ma con rischio di neve bagnata o mista alla pioggia a tratti anche tra forlivese, ravennate e interne romagnole. Meglio entro la serata con ampie aperture da Nord. Venti deboli variabili. Mare in genere poco mosso. Temperature in calo con rischio gelate in nottata.

Previsioni a cura di 3B Meteo

