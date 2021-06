Meteo | Previsioni per mercoledì 9 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3334m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

La pressione atmosferica tende a rimontare temporaneamente favorendo una maggiore presenza del sole sull'Emilia Romagna. Tuttavia nel corso del pomeriggio non mancherà lo sviluppo per qualche breve temporale sull'Appennino; isolati brevissimi rovesci non esclusi al pomeriggio anche tra ferrarese, imolese e ravennate. Temperature in aumento, massime fino a 28-30°C, con punte anche lievemente superiori lungo il Po. Clima più fresco sulle coste. Venti a regime di brezza o settentrionali in quota. Mare in prevalenza poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo