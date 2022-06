Meteo | Previsioni per mercoledì 8 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3602m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Rimonta l'alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato sull'Emilia Romagna, salvo residua variabilità notturna e all'alba sui settori romagnoli e locale instabilità a macchia di leopardo tra pomeriggio e sera in moto da Appennino verso le vicine pianure. Calo termico, clima caldo estivo ma decisamente più accettabile, con massime in genere non oltre i 28-30°C. Venti deboli a tratti moderati tra Ovest-Nordovest e Nord. Mare poco mosso o localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo