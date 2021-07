Meteo | Previsioni per giovedì 8 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4313m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Un impulso instabile atlantico raggiunge il Nord Italia, lambendo l'Emilia Romagna. In mattinata nubi a tratti anche estese e diffuse con qualche locale piovasco non escluso, specie sui settori romagnoli. Seguiranno aperture, ma tra tardo pomeriggio e sera qualche rovescio o temporale approcerà anche l'Emilia, a partire dal piacentino verso Est, interessando soprattutto i settori lungo il Po. Non esclusi temporali anche violenti, per quanto assai localizzati. Clima ancora molto caldo e afoso, in particolare su coste e Romagna, dove l'afa sarà particolarmente elevata; inizia a smorzarsi la canicola sull'Emilia, specie occidentale. Venti fino a moderati tra Sudovest e Sudest, in rotazione da Ovest in serata sull'Emilia. Mare poco mosso o localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo