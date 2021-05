Meteo | Previsioni per sabato 8 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2762m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Le correnti ruotano da nordest determinando tra notte e mattinata una maggiore nuvolosità sull'Emilia Romagna, specie a ridosso della dorsale appenninica con qualche piovasco associato. Tendenza comunque ad ampie aperture a partire dal Ferrarese e lungo il Po, poi anche verso le coste. Temperature in calo nei valori massimi; venti in rotazione da ENE con raffiche di Bora al primo mattino lungo i litorali. Mare Adriatico mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

