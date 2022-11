Meteo | Previsioni per martedì 8 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3379m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Infiltrazioni umide da sudovest determinano annuvolamenti frequenti sul piacentino e parmense dove non è esclusa qualche goccia di pioggia a fine giornata. Meglio altrove con schiarite anche ampie sulla Romagna. Temperature stazionarie, massime in calo su piacentino. Venti deboli. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo