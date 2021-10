Meteo | Previsioni per venerdì 8 ottobre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2505m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La circolazione ciclonica si sposta progressivamente verso Sud determinando comunque delle piogge sparse su Appennino romagnolo e bassa Romagna nonché localmente nel corso della notte anche in Emilia. Tendenza tuttavia a miglioramento con fenomeni in esaurimento e schiarite , a tratti, anche ampie sulle basse pianure. Venti ancora moderati forti nord-orientali. Mare molto mosso.

