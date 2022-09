Meteo | Previsioni per giovedì 8 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3824m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Alta pressione in arretramento verso Sud per via di umide correnti atlantiche che renderanno l'atmosfera più instabile sull'Emilia Romagna. Nubi irregolari con qualche rovescio o temporale sparso, più probabile sui settori appenninici, sulla bassa Romagna e in generale lungo il Po. Non mancheranno anche parentesi assolate. Temperature in lieve calo, ma clima comunque abbastanza caldo, salvo che nelle aree temporalesche. Venti fino a moderati da Sudovest sull'Appennino, tra Est e Sudest sulle pianure; improvvise variazioni e rinforzi durante i temporali. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo