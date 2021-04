Meteo | Previsioni per venerdì 9 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1349m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Tempo stabile sull'Emilia Romagna con sole prevalente, anche se a tratti offuscato dal passaggio di qualche nube sparsa o di velature, ma senza precipitazioni. Temperature in ulteriore generale rialzo, specie nei massimi che torneranno sui 17-18°C, minime ancora piuttosto basse e localmente sotto i 2-3°C. Venti in progressivo rinforzo tra Sudovest e Sudest a partire dai settori appenninici. Mare poco mosso, ma tendente a mosso a fine giornata.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery