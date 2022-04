Meteo | Previsioni per sabato 9 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2125m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in regione

Un impulso freddo dal Nord Europa valica le Alpi e raggiunge l'Emilia Romagna essenzialmente in serata. Fino al mattino discreto tra sole e nubi irregolari medio-alte, pur con primi spot piovosi sull'Appennino. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi specie su Emilia centro-orientale e Romagna, su quest'ultima localmente anche intensi e grandinigeni. Temperature miti fino al pomeriggio con punte over 22-23°C, ma in tracollo entro la tarda serata. Forte vento occidentale entro primo pomeriggio sulla Romagna, previsto poi l'ingresso dalla prima sera della Bora con raffiche sino a 75-90 km/h (specie coste e sub-coste romagnole). Mare inizialmente poco mosso, in aumento a molto mosso dal pomeriggio.

