Meteo | Previsioni per mercoledì 9 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 16.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1029m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

L'Emilia Romagna rimane nella morsa della circolazione ciclonica che continua ad agire sulla regione, rinnovando precipitazioni sull'Emilia, con neve sul relativo Appennino oltre i 550-700m di quota; ma con tendenza miglioramento entro la serata. Ai margini la Romagna con tempo più asciutto e qualche timida apertura in serata. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo in Emilia. Venti fino a moderati da Nord Ovest. Mari mossi.

Previsioni grazie a 3B Meteo

Gallery