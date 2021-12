Meteo | Previsioni per giovedì 9 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia e 0.6cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 542m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: neve.

La situazione in regione

Giornata variabile tra nubi irregolari, nebbie sulle basse pianure prospicienti il Po e qualche precipitazione ancora possibile su Appennino e Romagna, nevosa sotto i 1000m. Forti gelate tra notte e alba. Venti nord-occidentali, in rinforzo locale solo lungo le coste romagnole.

Previsioni a cura di 3b Meteo