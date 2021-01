Meteo | Previsioni per sabato 9 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 620m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Nubi in aumento sull'Emilia Romagna con estesa copertura nuvolosa entro metà giornata ma senza fenomeni associati. A fine giornata prima piogge sulla Romagna, avanguardia di un nuovo peggioramento che si manifesterà domenica. Temperature in calo nei valori minimi, con gelate sull'Emilia. Venti fino a moderati da NO sull'Emilia da NO sulle coste romagnole e ferrarese. Mari mossi.

Previsioni a cura di 3B Meteo

