Meteo | Previsioni per domenica 9 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. schiarite dal pomeriggio. . Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 454m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

La situazione in regione

L'affondo di una saccatura colma di aria fredda di matrice artica favorirà l'approfondimento di un vortice depressionario sull'Italia centro-meridionale. Sull'Emilia Romagna nuvolosità irregolare, con possibilità di precipitazioni sparse sulla fascia appenninica, nevose fino a fondovalle. Precipitazioni attese tra pomeriggio e sera anche sulla Romagna, anche qui con possibilità di fenomeni nevosi fino a quote prossime alla pianura. Temperature in calo, venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Mare da mosso a poco mosso.

