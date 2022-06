Meteo | Previsioni per giovedì 9 giugno

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2956m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata caratterizzata da moderata-forte instabilità, specie tra Romagna ed Emilia orientale, con precipitazione intense. Fenomeni che localmente potranno risultare intensi con puntuali nubifragi e grandinate, specie tra ravennate, forlivese e riminese. Instabilità più contenuta sul resto del settore con piogge e rovesci che potranno bagnare anche l'Emilia occidentale durante il pomeriggio. Clima decisamente più fresco, massime che non andranno oltre i +25°C in Romagna, fino a +27/+28°C in Emilia. Venti a tratti tesi da nord-est, specie lungo la costa. Mare tra mosso e molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo