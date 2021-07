Meteo | Previsioni per venerdì 9 luglio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3870m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'impulso instabile giunto la sera precedente al Nord si porta sul Triveneto abbandonando la nostra regione dopo aver rinnovato nelle prime ore della notte qualche residuo fenomeno sul ferrarese e Delta del Po. Giornata sostanzialmente soleggiata o a tratti parzialmente nuvolosa, eccezion fatta per qualche sparuto annuvolamento in sviluppo diurno sulla dorsale emiliana. Si smorza il grande caldo, con clima comunque estivo e massime di 30-32°C; più fresco e ventilato lungo le coste. Venti inizialmente da deboli a moderati da Ovest-Nordovest, in rotazione da Est al pomeriggio sui litorali. Mare da poco mosso a mosso al largo. Previsioni a cura di 3b Meteo