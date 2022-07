Meteo | Previsioni per sabato 9 luglio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4135m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Il rinforzo dell'alta pressione riporta non solo condizioni di stabilità, ma anche qualche un generale aumento delle temperature, pur con valori nella media del periodo. Cielo che risulterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole o al più moderata lungo la costa da nordest. Mare mosso.

