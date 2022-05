Meteo | Previsioni per lunedì 9 maggio

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2666m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Tempo prevalentemente stabile e asciutto salvo al pomeriggio con possibili piogge a ridosso dell'Appennino. Ventilazione moderata orientale/nordorientale in attenuazione serale. Temperature massime fino a 24/25°C. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo