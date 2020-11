Meteo | Previsioni per lunedì 9 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3107m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Situazione in Emilia-Romagna

lta pressione per l'ennesima giornata stabile e assolata su colline e rilievi dell'Emilia Romagna; segnaliamo però diffuse riduzioni di visibilità ad opera di nebbie sulle basse pianure emiliane e lungo il Po, in migrazione nel corso del giorno verso le coste della Romagna. Durante il pomeriggio nebbie in diradamento per un contesto in gran parte soleggiato ma con nubi basse possibili ancora sull'Emilia occidentale. Temperature stabili, sopra media nei valori massimi nelle zone esenti dalle nebbie. Ventilazione debole. Mare calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

