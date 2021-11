Meteo | Previsioni per martedì 9 novembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2470m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale mantiene attivo un flusso di correnti nord orientali sull'Emilia Romagna, responsabili di nubi diffuse e qualche debole pioviggine o pioggerella su Appennino e Romagna (fiocchi di neve a tratti sin verso i 1500-1600m sulla dorsale emiliana). Qualche apertura in più sui settori di pianura prospicienti il Po. In tarda serata risale nuovo fronte dal Centro Italia, con qualche nuova pioggia. Temperature in lievissimo aumento nei massimi in pianura, in calo in Appennino. Venti a tratti moderati tra Nord e Nordest con raffiche lungo le coste e sul Polesine. Mare mosso o anche molto mosso al largo. Previsioni a cura di 3b Meteo