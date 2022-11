Meteo | Previsioni per mercoledì 9 ottobre

A Modena domani giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3225m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Infiltrazioni umide da sudovest determinano annuvolamenti frequenti sull'Emilia, compatti tra piacentino e parmense dove saranno possibili anche pioviggine o deboli piogge intermittenti in intensificazione soprattutto a fine serata. Meglio sulla Romagna con tempo asciutto e spazi soleggiati alternati al transito di velature. Venti in rinforzo da sud/sudovest sui crinali appenninici, altrove deboli. Temperature nel complesso stazionarie, massime in calo sull'Emilia. Venti deboli. Mare poco mosso.

