Meteo | Previsioni per sabato 9 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2069m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La depressione scivola ulteriormente verso Sud favorendo un timido aumento della pressione da Ovest. Ancora variabilità, tuttavia, a ridosso della dorsale Appenninica e sulla bassa Romagna con ancora il rischio di qualche isolato piovasco. Maggiori spazi soleggiati su pianure e coste settentrionali. Venti ancora tesi di Grecale in Romagna, sino a moderati sull'Emilia orientale. Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mare molto mosso. Minime in deciso calo con valori anche sotto i 10°C in pianura.

