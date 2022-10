Meteo | Previsioni per domenica 9 ottobre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3181m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Un minimo barico sul Nord Africa, in lento spostamento verso il Tirreno, favorirà l'innesco di piogge/rovesci sugli Appennini e sulle pianure occidentali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Massime entro i 24-25°C. Previsioni a cura di 3B Meteo