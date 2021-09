Meteo | Previsioni per giovedì 9 settembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3381m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata stabile sulla regione, tra sole e nubi sparse sull'Emilia occidentale e sole prevalente su Romagna e settori costieri; variabilità diurna lungo la dorsale emiliana, con possibili isolati e brevi spunti piovosi nelle ore pomeridiane sui crinali appenninici del Piacentino e Parmense. Clima estivo con temperature massime prossime ai 29-30°C sulle pianure emiliane. Venti deboli orientali, con temporanei rinforzi nel pomeriggio lungo le coste e sul ferrarese. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo