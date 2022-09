Meteo | Previsioni per venerdì 9 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3682m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Correnti mediamente occidentali atlantiche interessano l'Emilia Romagna. Giornata estremamente variabile tra sole e nubi irregolari, rovesci o temporale su Appennino e pianure, specie tra parmense e bolognese, ferrarese e ravennate. Temperature in calo, si smorza in parte il caldo. Venti variabili od occidentali, locali rinforzi durante i temporali. Mare poco mosso, localmente mosso.

