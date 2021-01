Meteo | Le previsioni per domenica 17 gennaio 2021

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 696m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Situazione in Emilia-Romagna

Un nuovo passaggio nuvoloso interessa la Regione. Addensamenti anche compatti ma senza fenomeni, da segnalare al più del nevischio sui crinali appenninici emiliani. Schiarite nella seconda parte del giorno a partire da ovest. Clima freddo con ancora gelate al mattino in pianura. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

