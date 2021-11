Meteo | Dalla nebbia alla pioggia, torna il maltempo in Emilia

"Prima parte del weekend in compagnia di un campo alto pressorio e condizioni di stabilità ma ecco che spunta la nebbia sulle pianure dell’Emilia-Romagna. Infatti, tra venerdì e domenica pomeriggio foschie spesse, nebbie e nubi basse interesseranno le aree pianeggianti e localmente le pedemontane con maggiori schiarite sui rilievi appenninici. Da domenica sera però si volta pagina con l’arrivo di correnti più umide che porteranno delle piogge su tutta la regione almeno fino a martedì mattina, von le precipitazioni che saranno più abbondanti nella giornata di lunedì".

A fare il punto sullo scenario meteorologico è Federico Brescia di 3bmeteo.com, che spiega: "Piogge più intermittenti sulle pianure di confine, mentre si concentreranno maggiormente tra Appennino e pedemontane. Miglioramento parziale e temporaneo atteso per mercoledì con qualche schiarita. Le piogge potrebbero tornare a far visita verso il fine settimana. Temperature in leggero calo, generalmente comprese tra 7 e 10°C. Ventilazione tesa da Nord-Est tra lunedì e martedì in particolare sulle coste romagnole e crinali appenninici dove le raffiche potrebbero risultare a tratti forti fino a 50-55 km/h".

La situazione a Modena

Su Modena nebbie e nubi basse continueranno a farsi vedere fino a domenica pomeriggio-sera quando è atteso un peggioramento delle condizioni meteo con delle piogge deboli a tratti moderate che interesseranno il modenese tra domenica sera e lunedì. Schiarite attese nella giornata di martedì. Temperature stazionarie, comprese tra 7 e 12°C.