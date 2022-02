Meteo | Previsioni per lunedì 7 febbraio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1578m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il passaggio di una perturbazione a Est dell'Italia lambirà solo in parte l'Emilia Romagna, causando solo fugaci piogge al mattino sulla bassa Romagna, mentre altrove il tempo sarà soleggiato ma anche molto ventoso. Temperature in rialzo nei valori massimi, sin verso i 14-16°C. Ventilazione tra moderata e forte da Ovest e Sudovest in rotazione da Nord-Nordovest. Previsioni a cura di 3b Meteo