Meteo | Previsioni per martedì 29 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 989m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Una nuova circolazione depressionaria si approfondisce sulle regioni centro-meridionali, attivando correnti umide e moderatamente instabili dai quadranti orientali lungo l'Adriatico. Ne consegue una giornata grigia e moderatamente instabile con occasione per nuove piogge, specie tra Emilia orientale e Romagna. Neve in discesa fin sui 600-700 metri di quota in Emilia. Temperature in calo nei valori massimi. Ventilazione debole o moderata, in rotazione dai quadranti nord-orientali. Mare da mosso a molto mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo