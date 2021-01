Meteo | Possibili nevicate anche in pianura nel prossimo weekend

Gli esperti di 3B Meteo prevedono l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà anche il nostro territorio. L'aria artica che continua ad affluire dall'Europa nordorientale verso il Mediterraneo riuscirà a generare una vasta e profonda circolazione depressionaria sull'Europa sudoccidentale nel corso del prossimo weekend che si posizionerà sulla Penisola Iberica. Da questi settori si dipartirà una serie di perturbazioni dirette verso levante, che punteranno anche l'Italia. La loro traiettoria farà si che le regioni più coinvolte saranno quelle centro-meridionali, mentre buona parte del Nord rimarrà al di sopra dei loro passaggi. Nel frattempo l'aria fredda incanalata nel letto di correnti nordorientali continuerà ad affluire al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud si intensificherà un richiamo di correnti meridionali assai più miti che favoriranno un parziale miglioramento domenica ma che soprattutto origineranno forti differenze di temperature tra un estremo e l'altro dello Stivale. Vediamo cosa ci aspetterà più nel dettaglio:

Domenica con possibili nevicate in pianura

Ancora maltempo in Sardegna e al Centro-Sud, ad eccezione di Sicilia, Calabria e Salento dove il tempo risulterà più asciutto, seppur con cieli offuscati da spessi strati medio-alti. A differenza della giornata precedente i fenomeni potranno spingersi un po' a nord coinvolgendo la bassa Pianura Padana (zone a sud del Po) e la Liguria, dove la neve potrebbe scendere a quote molto basse o a tratti pianeggianti. Neve a quote collinari sull'Appennino Settentrionale, a quote sempre più elevate su quello centrale (1500m circa). Sempre molto freddo al Nord con minime ampiamente sotto zero, molto caldo all'estremo Sud con valori anche superiori ai 20°C in Sicilia. Vista la situazione estremamente dinamica la tendenza potrebbe subire modifiche e vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

La tendenza per la provincia di Modena

Venerdì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata. Domenica Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio. Schiarite in serata