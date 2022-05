Meteo | Per il ponte del 2 Giugno torna il grande caldo

"Anche durante il prossimo fine settimana l'anticiclone subtropicale rimarrà la figura protagonista alle nostre latitudini, ben saldo sul Mediterraneo centrale e alimentato da correnti molto calde nordafricane. Quest’ultime determineranno condizioni di prevalente stabilità sulle nostre regioni e temperature elevate soprattutto al Centro-Sud, tanto che entro la fine della settimana si potranno raggiungere valori prossimi ai 37/39°C. Solo al Nord il caldo risulterà un po' più contenuto, parzialmente esposto al passaggio di correnti più umide e instabili di origine atlantica, orchestrate da una saccatura in movimento tra il Golfo di Biscaglia e la Manica".

A tracciare le previsioni per i prossimi giorni è il meteorologo meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni: "Queste, sul finire della settimana, dovrebbero indebolire il bordo superiore dell'anticiclone provocando un aumento dell'instabilità non solo sulle Alpi ma anche su parte della Val Padana. Nel dettaglio dell’Emilia-Romagna il tempo si manterrà ancora in prevalenza stabile e soleggiato almeno sino al weekend, eccezion fatta per velature o stratificazioni in transito (potrebbero a tratti offuscare il Sole) e il rischio di qualche isolato piovasco nella giornata di venerdì in formazione sull’Appennino emiliano".

"Caldo in aumento nei prossimi giorni con apice atteso per la giornata di domenica: previsti picchi sino a 34/37°C in pianura, 30/32°C lungo le coste. Possibile peggioramento, infine, lunedì con rovesci e temporali e annesso calo termico".

La situazione a Modena

Tempo ancora stabile e perlopiù soleggiato almeno sino al weekend su Modena, ancora protetta dal lembo settentrionale dell’alta pressione nordafricana. Da segnale temporanee nubi alte in transito che potrebbero anche offuscare il Sole. Atteso un ulteriore aumento delle temperature che picchi fino a 33-35°C nel weekend, in attesa di un calo la prossima settimana con anche il rischio di nuove precipitazioni.