Meteo | Previsioni per martedì 29 dicembre

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi al mattino. peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge , sono previsti 5.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1401m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni in Emilia-Romagna

Intense correnti di Libeccio apportano delle precipitazioni sui crinali appenninici, in sconfinamento irregolare verso la pianura emiliana e romagnola. neve in Appennino dai 1200m. Da segnalare nebbie ghiacciate tra Piacenza e Parma che daranno luogo al fenomeno della galaverna, in estensione anche al reggiano e modenese. Durante la notte non escluso gelicidio nella pianura reggiana. Temperature in netto calo nei valori minimi sulle pianure emiliane, con punte fino a -5°C sul piacentino, clima più mite sulla Romagna per venti di Libeccio. Venti deboli da NO sull'Emilia centro occidentale, di Libeccio in Appennino , di Scirocco in Romagna. Mare molto mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

Gallery