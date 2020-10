Meteo Modena, le previsioni per il weekend 17-18 ottobre

Torna a migliorare sull'Emilia Romagna grazie a correnti più secche alle alte quote, contestualmente a un progressivo rialzo della pressione. Permane della locale instabilità pomeridiana in Appennino con qualche breve rovescio non escluso. Temperature in generale ripresa nei valori massimi, in calo nei valori minimi, ben sotto la media con valori localmente sotto i 5-6°C nelle aree rurali all'alba. Venti deboli variabili. Ecco, giorno per giorno, la tendenza meteo a cura di 3bmeteo.

Previsioni per sabato 17 ottobre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2012m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni per domenica 18 ottobre

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2138m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.