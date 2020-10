Meteo Modena, le previsioni per il weekend 24-25 ottobre

La perturbazione giunta ieri si muove verso sud-est dando vita a una circolazione depressionaria sull'alto Adriatico responsabile di tempo ancora instabile anche sull'Emilia Romagna. Molte nubi al mattino con piogge disorganizzate soprattutto su Emilia e alta Romagna. Nel pomeriggio maggiore variabilità ma con ancora la formazione di rovesci e temporali dall'Appennino bolognese e romagnolo in proseguimento verso la Romagna; isolati fenomeni possibili anche sulle pianure emiliane e romagnole. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Temperature in calo serale. Ecco, giorno per giorno, la tendenza meteo a cura di 3bmeteo.

Previsioni per sabato 24 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2723m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni per domenica 25 ottobre

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3088m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.