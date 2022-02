Meteo | Nel weekend di carnevale prima un peggioramento, poi sole e fresco

Una perturbazione in discesa dal Nord Europa eroderà nelle prossime ore il campo di alta pressione che ha favorito le ultime giornate di bel tempo. Determinerà un peggioramento nel corso di venerdì su parte della nostra regione, con prime piogge nel pomeriggio sulle zone appenniniche, in estensione entro sera ai settori centro-orientali e in intensificazione.Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

L’aria fredda che spingerà il fronte verso l’Italia provocherà inoltre l’abbassamento del limite delle nevicate sull’Appennino, fino a quote collinari la notte su sabato. Nel weekend il fronte scivolerà velocemente verso sud favorendo un miglioramento sull’Emilia Romagna, con schiarite sempre più ampie sabato in estensione dal Po verso l’Appennino. Con questi presupposti il weekend trascorrerà all’insegna del bel tempo, ad eccezione di un po’ di variabilità sull’Appennino Romagnolo, dove anche domenica sarà possibile la caduta di qualche fiocco di neve a quote basse. Soffieranno però venti tesi nordorientali sulle coste che trasporteranno aria fredda, responsabile di un clima piuttosto frizzante almeno fino all’inizio della prossima settimana, con possibili gelate notturne.

Meteo a Modena

Cieli poco nuvolosi per buona parte della giornata di venerdì, ma in serata peggiora con qualche piovasco in arrivo. Temperature minime sui 3°C, massime fino a 15°C. Migliora rapidamente sabato fin dalle prime ore della giornata, tanto che nel weekend permarranno cieli sereni e tersi ma con temperature in diminuzione e minime anche lievemente sotto zero domenica mattina, quando saranno possibili alcune gelate. Di giorno massime attese sui 10/12°C.